BYNUM, DASHON NAMIR 07/31/2021

Age: 34 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 200

CARRY CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

WINDOW TINTING VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS MARIJ >1/ TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

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