BYNUM, DASHON NAMIR 07/31/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 200
CARRY CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
WINDOW TINTING VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS MARIJ >1/ TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET