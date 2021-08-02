BRYANT, VERNON CORNELIUS 07/31/2021
Age: 41 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 222
RESIST, DELAY OR OBSTRUCT AN OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE CS - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESION SCHEDULE 1 CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH VI CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET