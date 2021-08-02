278_172.jpg VERNON BRYANT

BRYANT, VERNON CORNELIUS 07/31/2021

Age: 41 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 222

RESIST, DELAY OR OBSTRUCT AN OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTAIN DWELLING/PLACE CS - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESION SCHEDULE 1 CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH VI CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET