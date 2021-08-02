LANG, DANARIUS VOSHAWN 07/31/2021
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 185
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET