HILL, NAJABRI MARIE 08/01/2021
Age: 28 Sex: F Race: B Height: Weight: 0
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET