SESSOMS, EMMANUEL JERRALEE 08/02/2021
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 194
ASLT INF SERINJ MINOR PRESENT - FELONY Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET