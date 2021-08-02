SESSOMS, EMMANUEL JERRALEE 08/02/2021

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 194

ASLT INF SERINJ MINOR PRESENT - FELONY Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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