WILSON, GIOVANNI MIQUEL 08/03/2021

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 150

VIOLATION OF BOND CONDITIONS AOF - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

VIOLATION OF BOND CONDITIONS COMMUNICATING THREAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE-VIOLATION OF CONDITIONS OF RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS- VIOLATION OF CONDITIONS OF RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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