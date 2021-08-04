WILSON, GIOVANNI MIQUEL 08/03/2021
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 150
VIOLATION OF BOND CONDITIONS AOF - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VIOLATION OF BOND CONDITIONS COMMUNICATING THREAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE-VIOLATION OF CONDITIONS OF RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS- VIOLATION OF CONDITIONS OF RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET