MINICK, DAKOTA SCOTT 08/03/2021
Age: 30 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 200
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET