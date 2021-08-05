ROACH, CLEOTIS LEE 08/04/2021
Age: 39 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 220
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $630.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA WINDOW TINTING VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET