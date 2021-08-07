WHITAKER, JUSTIN OCTAVIUS 08/05/2021

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 170

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $3500.00 Type: SECU Status: INAC

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FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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