SUGGS, JOHN BRADLEY 08/06/2021
Age: 57 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 140
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OPN CONT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET