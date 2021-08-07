BRIDGES, MONTE LAQUAN 08/07/2021

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 404 Weight: 150

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FTA-EXPIRED/ NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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