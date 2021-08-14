HALL, JERMAINE 08/12/2021
Age: 48 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 190
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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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