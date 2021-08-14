ARTIS, KEONTE NIQUAN 08/13/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 180
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Judicial Status: PRET
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FTA SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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