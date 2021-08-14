MABRY, JOSHUA CLEVELAND 08/13/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 150
AID AND ABET BREAKING AND ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $1500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESSION OF FIREARM BY FELON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA PWIMSD HEROIN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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