BRILEY, MEAGAN ANNE 08/13/2021
Age: 29 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 120
MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $14000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISON / JAIL - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET