BRILEY, MEAGAN ANNE 08/13/2021

Age: 29 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 120

MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $14000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS OF CS ON PREMISE OF PRISON / JAIL - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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