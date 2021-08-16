JOYNER, JORDAN MONET 08/14/2021

Age: 18 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 130

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVE AFTER CONSUMING <21 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET