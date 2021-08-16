EDENS, MICHAEL RAYMOND 08/15/2021
Age: 37 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 190
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET