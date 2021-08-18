ROME, ROEKWON DESHAWN 08/16/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160
ASSAULT BY STRANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION-BATTERY ON AN UNBORN CHILD - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET