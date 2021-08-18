STANCIL, NOAH BUCCANNON 08/17/2021
Age: 51 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 250
HABITIAL LARCENY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL MAINTN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET