JOHNSON, DERRICK HAKIEM 08/18/2021
Age: 55 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 165
FTA./POSSESS DRUG PARA - MISDEMEANOR Bond: $250.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/LARCENEY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET