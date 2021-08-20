INAFUKU, TOMIO WEYBOY 08/19/2021
Age: 42 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 195
FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET