HARPER, MANUEL 08/19/2021

Age: 49 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RECKLESS DRVG-WATON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FELONY HIT/RUN ACCIDENT-FAIL REMAIN PERSONAL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-HABITUAL FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags