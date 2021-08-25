BLOUNT, QUINTEN LAVAUGHN 08/24/2021
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 185
FTA - ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $18000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - EXPIRED /NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET