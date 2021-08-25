GREEN, KENUEL JEREMIAH 08/25/2021

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESSION OF MARAIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWIMSD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FELONY POSS OF MARIJUANA - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: INAC

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