BLOUNT, DAQUAWAN KEYSOMAN 08/25/2021

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 220

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS OF MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF SCHED I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCHED II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

M/S/D/P CS W/N 1000 FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags