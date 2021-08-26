BLOUNT, DAQUAWAN KEYSOMAN 08/25/2021
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 220
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS OF MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF SCHED I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCHED II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000 FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET