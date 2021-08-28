COBURN, RUSSELL ADAM 08/27/2021
Age: 59 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 383
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMENANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $20015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET