HINTON, MONTEZ JERMON 08/28/2021

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 190

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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