HINTON, MONTEZ JERMON 08/28/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 190
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET