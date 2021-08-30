WEATHERS, JAMES STEPHANOS 08/28/2021
Age: 48 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL STOP STOPSIGN/FLASH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET