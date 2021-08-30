KORNEGAY, TYRELL KYRI 08/29/2021
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 135
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET