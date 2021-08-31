COKER, JOSEPH FRANCK 08/30/2021
Age: 34 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 195
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFER EMERG COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET