SPELLER, TONY 08/31/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140
ATT ROBBERY - DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSP ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSP ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET