SPELLER, TONY 08/31/2021

Age: 25 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140

ATT ROBBERY - DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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