PARKER, MICHAEL PAUL 09/01/2021
Age: 39 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 155
HIT AND RUN PROPERTY DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRACY TO COMMIT POSSESSION OF A CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRACY TO COMMIT POSSESSION OF A CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRACY TO COMMIT POSSESSION OF A CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POS/REC STOLEN PROP CONST SITE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISON OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISON OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISON OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICK IN METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ATTEMPTED DELIVERY OF SCHEDULE III - FELONY Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
UNSAFE LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET