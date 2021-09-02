HALL, NYKERIYA ADONTINIQUE 09/02/2021
Age: 22 Sex: F Race: B Height: 411 Weight: 120
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Judicial Status: PRET
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