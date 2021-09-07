HULON, STEPHANIE JEAN 09/05/2021
Age: 42 Sex: F Race: W Height: 505 Weight: 190
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Judicial Status: PRET
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET