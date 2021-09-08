FOSMER, JULIANN FILA 09/07/2021
Age: 51 Sex: F Race: W Height: 501 Weight: 107
MISDEMEANOR CONSPIRACY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR CONSPIRACY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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