SAUCEDO, ALBA MARINA 09/08/2021

Age: 21 Sex: F Race: W Height: 503 Weight: 150

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET