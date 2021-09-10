WILLIAMS, DARIUS DEON 09/09/2021

Age: 46 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 220

FTA - FICTITIOUS INFO TO OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - POSS STOLEN GOOD/PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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