WILLIAMS, DARIUS DEON 09/09/2021
Age: 46 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 220
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Judicial Status: PRET
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FTA - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA - LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA - POSS STOLEN GOOD/PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA - POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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