BOONE, GEORGE HAMILTON 09/09/2021

Age: 25 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 180

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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