JOHNSON, TONGYU 09/09/2021
Age: 72 Sex: F Race: W Height: 505 Weight: 120
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET