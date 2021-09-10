JOHNSON, TONGYU 09/09/2021

Age: 72 Sex: F Race: W Height: 505 Weight: 120

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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