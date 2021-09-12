TAFT, JAIME TAUREL 09/11/2021
Age: 35 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 210
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET