COBB, REGGIE WILLIAMS 09/11/2021

Age: 34 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 150

INDECENT LIBERTIES WITH CHILD - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FAIL REPRT NEW ADDRESS - SEX OFF - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FAIL REPRT NEW ADDRESS - SEX OFF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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SEX OFFENDER RESIDENCE VIOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FIRST DEGREE STATUTORY SEX OFF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL ACT - FELONY Bond: $1750000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA - CANCL/ REVOK/ SUSP CERTIF/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA - FAIL STOP STOPSIGN/ FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA - FICT/ ALT TITLE/ REG CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA - NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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