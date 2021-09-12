HARRIS, CHAZ LAMAR JAWUN 09/12/2021

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 140

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

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SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FICTITIOUS INFO. TO OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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NOL - NO OPERATOR LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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