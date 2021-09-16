POWELL, DOMINIC RAY 09/14/2021

Age: 37 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 231

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FORGERY OF INSTRUMENT - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-UTTERING FORGED INSTRUMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET