POWELL, DOMINIC RAY 09/14/2021
Age: 37 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 231
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FORGERY OF INSTRUMENT - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-UTTERING FORGED INSTRUMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET