POLLARD, JAMETA SHAQUEL 09/15/2021
Age: 27 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 160
FTA-DRIVE LEFT OF CENTER PASS RIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO SECURE PASSEN UNDER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET