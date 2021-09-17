SCARBOROUGH, TONE DOZIE 09/17/2021
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 190
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET