SCARBOROUGH, TONE DOZIE 09/17/2021

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 190

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags