COBB, REGGIE WILLIAMS 09/17/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 150
INDECENT LIBERTIES WITH A CHILD - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL REPRT NEW ADDRESS SEX OFF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FAILURE RERT NEW ADDRESS SEX OFF - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
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SEX OFFENDER RESIDENCE VIOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FIRST DEGREE STATUTORY SEX OFF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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CHILD ABUSE SEXUAL ACT - FELONY Bond: $1750000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-FAIL STOP STOPSIGN/FLSH REG LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
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