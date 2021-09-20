ALLEN, DASHAWN DEANDRE 09/17/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 145
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET