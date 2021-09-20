MAYE, ALTON RASHUDA 09/17/2021
Age: 49 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 187
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: CASH Status: INAC
Judicial Status: PRET
CHILD SUPPORT - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET