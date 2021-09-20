POWELL, QUANESHA ZHANE 09/18/2021

Age: 27 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 220

FTA/ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET