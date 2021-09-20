HARPER, CHARLIE JAMES 09/18/2021

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 175

FTA ASSAULT BY STRANGULATION - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $9000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET